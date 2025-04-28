Киргизия получила российские комплексы С-300

Поставки ЗРК были согласованы в 2021 году во время визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию. В рамках двустороннего соглашения Россия координирует действия войск объединенной системы ПВО в зоне коллективной безопасности, а Киргизия управляет этими действиями. Для размещения войск и техники республика выделила участок в 5 га рядом с российской военной базой Кант, находящейся в 20 км от Бишкека.