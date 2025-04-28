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Киргизия получила российские комплексы С-300

Киргизия получила российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, сообщил «Известиям» секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов. Эту информацию также подтвердил источник ТАСС в киргизском Минобороны.

Источник: AP 2024

По словам Иманкулова, полученные С-300 — это элементы объединенной региональной системы ПВО, соглашение о создании которой вступило в силу в 2023 году. Сколько всего комплексов получила киргизская сторона, не уточняется.

Поставки ЗРК были согласованы в 2021 году во время визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию. В рамках двустороннего соглашения Россия координирует действия войск объединенной системы ПВО в зоне коллективной безопасности, а Киргизия управляет этими действиями. Для размещения войск и техники республика выделила участок в 5 га рядом с российской военной базой Кант, находящейся в 20 км от Бишкека.

На прошлой неделе в Минобороны Киргизии сообщили, что в военном параде в честь Дня Победы в Бишкеке 8 мая впервые примут участие закупленные у России С-300, а также ЗРК «Тор» и «Печора».