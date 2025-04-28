Путин поблагодарил подразделения КНДР за участие в боях в Курской области

26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ в Курской области. 28 апреля Центральная военная комиссия КНДР подтвердила, что решении Ким Чен Ына корейские войска были направлены в Курскую область для участия в боевых действиях против ВСУ. Решение было принято на основе ст. 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В Пхеньяне возведут монумент боевой славы в память о погибших в Курской области военнослужащих.