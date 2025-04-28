Путин поблагодарил подразделения КНДР за участие в боях в Курской области

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Президент отметил высокий уровень подготовки и самоотверженность корейских военнослужащих. «Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», — заявил президент. Отношения между Россией и КНДР, «закаленные на поле боя», будут успешно и динамично развиваться по всем направлениям, добавил Владимир Путин.
26 апреля начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов в докладе президенту особо отметил помощь КНДР в действиях против ВСУ в Курской области. 28 апреля Центральная военная комиссия КНДР подтвердила, что решении Ким Чен Ына корейские войска были направлены в Курскую область для участия в боевых действиях против ВСУ. Решение было принято на основе ст. 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В Пхеньяне возведут монумент боевой славы в память о погибших в Курской области военнослужащих.