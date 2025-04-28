WSJ узнала о тайном объединении топовых вузов США против Трампа

На данный момент руководители вузов согласны с тем, что одной из «красных линий» для них является отказ от академической независимости. Речь идет в том числе о вопросах приема студентов, найма сотрудников, содержании образовательных программ и методах обучения. По словам одного из источников, члены сообщества ожидают расширения клуба, но уже в нынешнем виде воспринимают его как «очаг сопротивления».