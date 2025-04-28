WSJ узнала о тайном объединении топовых вузов США против Трампа

Руководители десяти топовых американских вузов создали неформальное объединение для противодействия мерам президента США Дональда Трампа в отношении высших учебных заведений. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сейчас в группу входят руководители примерно десяти высших учебных заведений, часть из которых принадлежит к так называемой Лиге плюща (Ivy League). Также в сообществе есть представители ведущих частных исследовательских университетов, в основном из традиционно демократических штатов.
Объединение создано для противодействия нападкам администрации Трампа на финансирование исследований и академическую независимость в сфере высшего образования, пишет WSJ. Оно призвано сосредоточить усилия руководства вузов, инициативные группы которых прежде выступали только с отдельными публичными заявлениями.
В объединение входят представители вузов самых высоких уровней, в том числе попечители и президенты, утверждает газета. Поддерживая тесный контакт, они уже обсудили «красные линии», которые не перейдут в переговорах с администрацией. Также члены неформального клуба вырабатывают стратегию, каким образом реагировать на различные требования Белого дома.
На данный момент руководители вузов согласны с тем, что одной из «красных линий» для них является отказ от академической независимости. Речь идет в том числе о вопросах приема студентов, найма сотрудников, содержании образовательных программ и методах обучения. По словам одного из источников, члены сообщества ожидают расширения клуба, но уже в нынешнем виде воспринимают его как «очаг сопротивления».
Руководители вузов стремятся предотвратить сценарий, при котором за уступкой одного университета Трампу последуют другие. Они желают удостовериться, что другие высшие заведения не будут заключать сделки с администрацией Белого дома.
После прихода к власти администрации Трампа между ней и Гарвардским университетом возник конфликт. Поводом стали события 2023 и 2024 годов, когда в университетском городке прошли акции протеста с осуждением военной операции Израиля в Газе. Группа еврейских студентов Гарварда подала в суд на вуз из-за всплеска антисемитизма среди других учащихся. Клодин Гей, которая занимала тогда пост президента Гарварда, подала в отставку.
15 апреля Трамп заявил, что Гарвардский университет необходимо лишить федерального финансирования. Он раскритиковал руководство учебного заведения за то, что на работу принимают «радикальных левых, идиотов и пустоголовых, которые способны только преподавать неудачи студентам и так называемым будущим лидерам».
По информации The Wall Street Journal, Минфин США обратился к руководству Налоговой службы с просьбой лишить Гарвард статуса некоммерческой организации, освобожденной от федеральных налогов. Власти США лишили вуз части грантов и потребовали от руководства Гарварда к 30 апреля предоставить отчеты о владельцах иностранных студенческих виз. Президент университета Алан Гарбер публично объявил, что не станет выполнять требования Вашингтона. Вуз сам подал на администрацию США в суд.
В случае невыполнения требований у Гарварда отзовут сертификат для программы Student and Exchange Visitor Program. Это лишит университет возможности принимать студентов из-за рубежа, пояснял Reuters.