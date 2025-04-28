Премьер Украины Шмыгаль предложил Западу ввести механизм репараций со стороны РФ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает выплату репараций, еще в конце 2022 года. При этом за документ проголосовали всего 94 из 193 стан — членов организации. Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд на заседании заявила, что только РФ несет ответственность за ущерб Украине, и «это абсолютно правильно, как указано в этой резолюции, что Россия заплатит за этот ущерб».