The Times of India: Индия потребовала не называть «боевиками» террористов в Кашмире

«Мы будем следить за дальнейшими репортажами Би-би-си», — заявил газете правительственный источник.
По сообщениям местных СМИ, правительство Индии заблокировало 16 пакистанских каналов на видеохостинге YouTube. Суммарная аудитория заблокированных каналов, среди которых такие, как Dawn News, Samaa TV, Ary News, Geo News, составляет более 63 млн человек. Их блокировка осуществлена на основании рекомендации МВД Индии, которое выявило, что они распространяли «провокационный контент, а также ложные и вводящие в заблуждение материалы и дезинформацию, направленную против Индии, ее армии и органов безопасности».
22 апреля вооруженные террористы напали на популярный туристический город Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться. Индийские разведывательные службы установили, что атаку осуществили террористы из группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ и признана террористической) и к этому преступлению была причастна пакистанская Межведомственная разведка (ISI).
Индия после теракта почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе. Индийские власти также приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.