The Times of India: Индия потребовала не называть «боевиками» террористов в Кашмире

По сообщениям местных СМИ, правительство Индии заблокировало 16 пакистанских каналов на видеохостинге YouTube. Суммарная аудитория заблокированных каналов, среди которых такие, как Dawn News, Samaa TV, Ary News, Geo News, составляет более 63 млн человек. Их блокировка осуществлена на основании рекомендации МВД Индии, которое выявило, что они распространяли «провокационный контент, а также ложные и вводящие в заблуждение материалы и дезинформацию, направленную против Индии, ее армии и органов безопасности».