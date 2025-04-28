На Украине Януковича заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 года по 2014 год. В 2019 году суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене. Кроме того, против него ведется другое дело о госизмене — за подписание в 2010 году соглашения с Россией о продлении базирования Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе.