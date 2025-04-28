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Песков отметил эффективность взаимодействия России и КНДР

Опыт специальной военной операции (СВО) показал эффективность действия договора между Россией и КНДР. Об этом 28 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: AP 2024

«Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор», — подчеркнул он.

Песков добавил, что при необходимости Россия тоже готова оказать военную помощь КНДР в соответствии с договором.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

28 апреля Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна подтвердила отправку армейского спецназа в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. В ЦТАК подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».