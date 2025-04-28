В Кремле ждут сигнала Киева для старта прямых переговоров

Об этом представитель Кремля заявил журналистам в ответ на вопрос о том, с какой стороны — украинской или американской — Россия ждет сигнала о начале прямых переговоров с Украиной для урегулирования конфликта.
«От Киева. По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это», — цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящее время Киев не проявляет инициативы — российская сторона не фиксирует от Украины конкретных шагов, которые бы демонстрировали ее готовность к переговорному процессу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону пути решения украинского кризиса. Они обозначили позиции Москвы и Вашингтона по главным темам политического диалога.