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NYT сообщила причины отмены визита Рубио и Уиткоффа в Лондон

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планировали посетить Лондон на прошлой неделе для переговоров с украинскими чиновниками, но отменили визит после того, как Киев возразил против ряда пунктов списка американских предложений по урегулированию на Украине, пишет газета New York Times.

Источник: © РИА Новости

Ранее госдепартамент США сообщил, что глава госдепа Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне по Украине 23 апреля. Вслед за Рубио визит в Лондон отменил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Позднее британский МИД сообщил о проведении переговоров по Украине в Лондоне на более низком уровне, встреча на уровне министров была отложена.

«И Уиткофф, и Рубио планировали посетить ряд переговоров с украинскими чиновниками в Лондоне на прошлой неделе, но они их отменили после того, как помощники (Владимира — ред.) Зеленского возразили против основных элементов предложения по урегулированию, которые два американца представили украинским переговорщикам в Париже 17 апреля», — говорится в публикации.

Впрочем, отмечает издание, другие американские чиновники посетили переговоры в Лондоне.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России.