CNN: рейтинг Трампа за первые 100 дней работы ниже, чем у любого президента США за последние 70 лет

Сейчас только 52% опрошенных уверены в возможностях Трампа решить проблемы в американской экономике, что на 13 пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. После усилий Трампа по реорганизации кадрового состава федерального правительства лишь 46% респондентов полагают, что он назначил на должности наиболее подходящих кандидатов (на 8 пунктов меньше, чем в декабре). Менее половины опрошенных (43%) считают действия Трампа необходимой «встряской» для Вашингтона, в то время как большинство (57%) уверены, что его подход к президентству неоправданно подвергает страну риску.