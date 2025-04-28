CNN: рейтинг Трампа за первые 100 дней работы ниже, чем у любого президента США за последние 70 лет

Согласно статье, рейтинг одобрения Трампа составляет 41%. Это самый низкий показатель для любого президента по итогам первых 100 дней нахождения у власти начиная как минимум со времен Дуайта Эйзенхауэра, включая первый президентский срок самого Трампа. С марта уровень одобрения действий Трампа на посту президента снизился на 4 пункта, а с конца февраля — на 7 пунктов. Только 22% опрошенных заявили, что они полностью одобряют действия Трампа на посту президента, и примерно в два раза больше респондентов (45%) сказали, что они категорически не одобряют работу Трампа.
Партийные оценки работы Трампа остаются широко поляризованными: положительно оценивают его работу 86% республиканцев, тогда как 93% демократов относятся к достижениям президента за первые 100 дней отрицательно. Среди независимых политиков рейтинг одобрения Трампа снизился до 31%.
Сейчас только 52% опрошенных уверены в возможностях Трампа решить проблемы в американской экономике, что на 13 пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. После усилий Трампа по реорганизации кадрового состава федерального правительства лишь 46% респондентов полагают, что он назначил на должности наиболее подходящих кандидатов (на 8 пунктов меньше, чем в декабре). Менее половины опрошенных (43%) считают действия Трампа необходимой «встряской» для Вашингтона, в то время как большинство (57%) уверены, что его подход к президентству неоправданно подвергает страну риску.
Сейчас лишь половина опрошенных в значительной или некоторой степени уверены в его способностях вести международные дела. До вступления Трампа в должность этот показатель составлял 55%.
Трамп получил положительные оценки только по одному вопросу: гендерной идентичности и трансгендеров. Высоко оценили его подход к этой проблеме 51% респондентов, в том числе 90% республиканцев, 48% независимых политиков и 16% демократов.
В целом уверенность американцев в том, что Трамп будет ответственно использовать президентские полномочия (46% уверены, снижение на 8 пунктов с декабря) и обеспечит реальное лидерство в стране (50% уверены, на 9 пунктов меньше), с декабря заметно поколебалась.
Чуть более половины американцев (52%), включая большинство республиканцев и демократов, считают, что второе президентство Трампа коренным образом изменит ситуацию в стране, а 12% говорят, что второй срок Трампа не приведет к заметным переменам в стране.
Мнения американцев насчет того, выполнил ли Трамп свои предвыборные обещания, разделились: чуть меньше половины (48%) полагают, что он справляется с этой задачей хорошо, а 51% — плохо.
Опрос проводился с 17 по 24 апреля среди 1678 взрослых по всей стране с использованием комбинации онлайн-интервью и телефонных интервью. Погрешность выборки составляет ± 2,9 балла.