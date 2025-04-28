Стало известно, кого Мерц включит в состав правительства ФРГ

По данным Spiegel online, представители ХДС в новом правительстве возглавят шесть министерств и Федеральную канцелярию. Портфели в кабмине разделят четыре мужчины и три женщины, сообщает RTVI.
Главой Федеральной канцелярии и федеральным министром по особым делам станет Торстен Фрай. Министерством экономики и энергетики по поручению Мерца будет руководить Катерина Райхе. МИД в Германии возглавит доктор Йохан Вадефюль. Карин Прин будет министром по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Главой министерства транспорта назначат Патрика Шнидера, министерства здравоохранения — Нину Варкен. Доктор Карстен Вильдбергер возглавит министерство цифровой и государственной мобилизации.
Еще семь министерских портфелей в правительстве ФРГ займут представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые вместе с ХДС и Христианско-социальным союзом (ХСС) составили «большую коалицию». СДПГ вскоре представит кандидатов на посты руководителей министерства финансов, министерства юстиции и защиты прав потребителей, министерства труда и социальных дел, министерства экономического сотрудничества и развития, министерства жилищного строительства и городского развития. Кроме того, социал-демократы возглавят министерство обороны и министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности.
Представители ХСС станут руководителями трех ведомств в правительстве ФРГ: министерства внутренних дел, министерства исследований, технологий и космоса и министерства продовольствия и сельского хозяйства.
Прежде чем правительство будет окончательно сформировано, три партии — ХДС, ХСС и СДПГ должны будут официально заверить коалиционную договоренность, а сам Фридрих Мерц — получить одобрение депутатов бундестага. Дата голосования намечена на 6 мая. В случае реализации сценария, министры присягнут на верность президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру и приступят к работе.