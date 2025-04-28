Стало известно, кого Мерц включит в состав правительства ФРГ

Еще семь министерских портфелей в правительстве ФРГ займут представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые вместе с ХДС и Христианско-социальным союзом (ХСС) составили «большую коалицию». СДПГ вскоре представит кандидатов на посты руководителей министерства финансов, министерства юстиции и защиты прав потребителей, министерства труда и социальных дел, министерства экономического сотрудничества и развития, министерства жилищного строительства и городского развития. Кроме того, социал-демократы возглавят министерство обороны и министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности.