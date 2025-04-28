Алаудинов: участники операции «Поток» продолжают лечение, у них поражены легкие

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большинство бойцов группы «Аида», которые участвовали о операции «Поток», все еще находится в госпитале. По его словам, время, проведенное в трубе, оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Ранее медики сообщали, что военнослужащие поступали в больницу с симптомами неспецифического воспаления легких из-за того, что им приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией.
Большая часть военнослужащих группы «Аида» спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» по освобождению курской Суджи, продолжает проходить лечение из-за последствий длительного нахождения в газовой трубе. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», — пояснил он, отметив, что некоторые бойцы уже вернулись в строй.
Алаудинов добавил, что у подразделения есть возможность дать пострадавшим военным полноценно вылечиться, и выразил надежду, что лечение скоро даст результаты.
«Мы пытаемся всячески способствовать их восстановлению. Даст Бог, в скором времени они все станут в строй», — заключил командир спецназа «Ахмат».
Военкор Роман Алехин рассказал aif.ru, что у многих пострадавших бойцов остается кашель.
«Я, допустим, в трубе не был, но до сих пор хожу целый день откашливаюсь. Разговаривал со своими товарищами — у них то же самое», — сказал Алехин.
Он подтвердил, что многие бойцы «Ахмата» вернулись в строй:
«Они уже гоняют противника. И не последнюю роль сыграли в изгнании ВСУ из Белгородской области, из Демидовки. Да, кашляют по чуть-чуть, но уже практически все работают на передовой».
Операция «Поток».
Ключевой задачей операции «Поток» в Курской области стали создание плацдарма в Судже и лишение ВСУ подкрепления и путей для эвакуации. В операции приняли участие более 800 российских военнослужащих и добровольцев — военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток». Они проползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинской армии. Уже к 9 марту им удалось полностью взять под контроль промзону города.
Как рассказал позже врио главы региона Александр Хинштейн, в трубе военнослужащие провели шесть дней, им «не хватало кислорода, воды, но хватило сил и воли».
В трубопроводе военные не могли встать в полный рост и испытывали трудности с дыханием. Один из участников операции сообщил, что передвигаться бойцам приходилось группами по пять человек с дистанцией не менее десяти метров.
«Когда останавливались, они расходились каждый друг от друга на два метра. Мы объясняли им, что надо через каждые два метра держать дистанцию, чтобы было легче дышать», — отметил он.
Также военнослужащие проделывали в трубе небольшие отверстия, чтобы через них поступал воздух.
Последствия для организма.
По словам медика передового госпиталя спецназа «Ахмат» с позывным «Совесть», из-за нехватки кислорода участники операции заражались в трубе горной болезнью. Кроме того, как отмечал военный токсиколог Александр Эдигер, опасность представляли и токсичные испарения со стенок трубы. В госпитале спецназа уточнили, что военнослужащим приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией. Из-за этого многие бойцы попали в больницу с симптомами неспецифического воспаления легких.
Сами участники операции также рассказывали, что за время перемещения по газопроводу каждый из них похудел минимум на 10 кг. По воспоминаниям одного из военнослужащих, к моменту выхода из трубы солдаты были «изможденные, без еды, без воды».