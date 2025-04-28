Алаудинов: участники операции «Поток» продолжают лечение, у них поражены легкие

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что большинство бойцов группы «Аида», которые участвовали о операции «Поток», все еще находится в госпитале. По его словам, время, проведенное в трубе, оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Ранее медики сообщали, что военнослужащие поступали в больницу с симптомами неспецифического воспаления легких из-за того, что им приходилось дышать солями тяжелых металлов и нефтехимией.