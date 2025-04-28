Я думаю, что Россия, Китай или даже западные страны могут сыграть очень важную роль в этом кризисе. Они могли бы создать следственную группу, которой поручили бы выяснить, лжет ли Индия или… говорит правду.
Он добавил, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поддержал идею международного расследования и заявил, что необходимы доказательства причастности Пакистана к теракту в Кашмире, прежде чем обвинять его в случившемся.
На вопрос о позиции Пакистана в отношении поддержки, обучения и финансирования террористических организаций Асиф признал: «Ну, вы знаете, что мы уже около трех десятилетий выполняем эту грязную работу для Соединенных Штатов и Запада, включая Великобританию».
Как подчеркивает One India, международное сообщество внимательно следит за развитием событий между Пакистаном и Индией, и призыв Исламабада к международному расследованию подчеркивает всю сложность ситуации. Участие России и Китая может придать вес расследованию, но остается неясным, как оно будет развиваться.