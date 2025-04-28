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СМИ: Пакистан призывает Россию и Китай разобраться в «инциденте» с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал к проведению международного расследования, чтобы выяснить, причастна ли его страна к теракту в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он предложил подключить к расследованию Россию и Китай, которые смогли бы сыграть важную роль в урегулировании конфликта.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Я думаю, что Россия, Китай или даже западные страны могут сыграть очень важную роль в этом кризисе. Они могли бы создать следственную группу, которой поручили бы выяснить, лжет ли Индия или… говорит правду.

Хаваджа Асиф
министр обороны Пакистана

Он добавил, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поддержал идею международного расследования и заявил, что необходимы доказательства причастности Пакистана к теракту в Кашмире, прежде чем обвинять его в случившемся.

На вопрос о позиции Пакистана в отношении поддержки, обучения и финансирования террористических организаций Асиф признал: «Ну, вы знаете, что мы уже около трех десятилетий выполняем эту грязную работу для Соединенных Штатов и Запада, включая Великобританию».

Как подчеркивает One India, международное сообщество внимательно следит за развитием событий между Пакистаном и Индией, и призыв Исламабада к международному расследованию подчеркивает всю сложность ситуации. Участие России и Китая может придать вес расследованию, но остается неясным, как оно будет развиваться.