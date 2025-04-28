СМИ: Пакистан призывает Россию и Китай разобраться в «инциденте» с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал к проведению международного расследования, чтобы выяснить, причастна ли его страна к теракту в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он предложил подключить к расследованию Россию и Китай, которые смогли бы сыграть важную роль в урегулировании конфликта.