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Полное заявление Кремля о перемирии на юбилей Победы

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы, говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении.

Источник: РИА "Новости"

По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнёрами.