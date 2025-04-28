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Die Weltwoche: европейцы в шоке после инициатив Трампа по Украине

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Европейские лидеры пребывают в состоянии шока в свете мирных инициатив администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение приводится в материале швейцарского журнала Die Weltwoche.

Источник: Reuters

По оценкам издания, в свете последних политических событий может создаться впечатление, что только Трамп встает рано утром на работу, в то время как европейцы вообще туда не ходят. При этом президент США «гонит вперед половину мира», в том числе своими идеями мира на Украине. Журнал отмечает, что своими действиями Трамп «приводит европейцев, которые преследовали совершенно иллюзорную стратегию победы [Киева] и практически отказались от дипломатических контактов с Москвой, в состояние шока от столкновения с реальностью».

24 апреля в правительстве Великобритании сообщили, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне днем ранее, отложены. Встреча состоялась на более низком уровне. США представлял спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог. По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымом. Позднее Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, включая Крым.