Die Weltwoche: европейцы в шоке после инициатив Трампа по Украине

По оценкам издания, в свете последних политических событий может создаться впечатление, что только Трамп встает рано утром на работу, в то время как европейцы вообще туда не ходят. При этом президент США «гонит вперед половину мира», в том числе своими идеями мира на Украине. Журнал отмечает, что своими действиями Трамп «приводит европейцев, которые преследовали совершенно иллюзорную стратегию победы [Киева] и практически отказались от дипломатических контактов с Москвой, в состояние шока от столкновения с реальностью».