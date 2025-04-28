В США больше нет свободной и честной прессы, заявил Трамп

«Эти люди, а заодно и Fox News, должны быть привлечены к ответственности за фальсификацию выборов. Это несущие негатив преступники, которые, потеряв доверие, оправдывались перед своими читателями за мою крупную победу на выборах, намного большую, чем показывали их опросы, а затем продолжили обманывать и лгать», — написал президент, назвав СМИ «врагами народа».