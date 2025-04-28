Bloomberg: США проигрывают холодную войну Китаю

Хотя у США, по словам автора, потрясающий военно-морской флот, американские верфи не могут быстро заменить корабли, потопленные в бою. К тому же США до сих пор не оправились от разгрома своих шпионских сетей в Китае, не смогли мобилизовать ресурсы, чтобы конкурировать с китайскими инфраструктурными проектами на Глобальном Юге, и восстановить аппарат информационной войны, который, как утверждает автор, ликвидировали по окончании первой холодной войны. Америка также теряет позиции в игре за ценности. Поляризованный, дисфункциональный характер американской политики подрывает ее имидж за рубежом, что только на руку Пекину.