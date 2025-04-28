Bloomberg: США проигрывают холодную войну Китаю

Согласно статье, еще в 1989 году лидер КПК Дэн Сяопин заявил, что холодная война между США и Советским Союзом заканчивается, а холодная война между США и Китаем уже началась. По словам нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, долгосрочная цель Пекина состоит в том, чтобы создать «будущее, в котором мы завладеем инициативой и займем доминирующее положение».
После окончания холодной войны с Советским Союзом США занялись взаимовыгодной торговлей с Китаем. Как говорится в статье, это экономическое взаимодействие имело коварные, подрывные мотивы: «приручить» растущий Китай и привязать его к мировому порядку, возглавляемому США.
Сейчас, по мнению Брэндса, борьба двух великих держав свелась к соревнованию по созданию и развалу коалиций. Пока США лидируют в этом соревновании, поскольку воинственность Пекина по отношению к соседям породила вражду в Азиатско-Тихоокеанском регионе — от Индии до Японии.
Тем не менее он отмечает, что в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на взаимосвязанные альянсы, нет многостороннего договора, равноценного НАТО. Поэтому противодействие Китаю будет опасно разрозненным, а обширная география Азии и незначительные военные расходы местных стран делают их стратегически ограниченными. К тому же по-прежнему высока их торговая и технологическая зависимость от Китая.
Администрация Трампа ведет разорительные торговые войны и ввязывается в бессмысленные стычки с Европой. К тому же официальные лица США обеспокоены тем, что Россия поможет Китаю в войне против Вашингтона в Тихом океане в качестве расплаты за опосредованную борьбу США с Россией на Украине, предупреждает Брэндс.
На его взгляд, в последнее время возросла вероятность насильственной развязки зреющего конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе, а США недостаточно подготовлены к этому. Еще поколение назад Народно-освободительная армия Китая была раздутой и отсталой, а уже сегодня может похвастаться крупнейшим в мире военно-морским флотом и ракетными силами. Быстрое и неуклонное наращивание ядерных вооружений Пекином меняет стратегический баланс в регионе, отмечает автор.
Хотя у США, по словам автора, потрясающий военно-морской флот, американские верфи не могут быстро заменить корабли, потопленные в бою. К тому же США до сих пор не оправились от разгрома своих шпионских сетей в Китае, не смогли мобилизовать ресурсы, чтобы конкурировать с китайскими инфраструктурными проектами на Глобальном Юге, и восстановить аппарат информационной войны, который, как утверждает автор, ликвидировали по окончании первой холодной войны. Америка также теряет позиции в игре за ценности. Поляризованный, дисфункциональный характер американской политики подрывает ее имидж за рубежом, что только на руку Пекину.
Как считает Брэндс, борьба за установление мирового порядка между геополитическими и идеологическими противниками редко заканчивается компромиссом. Си подготовил Китай к «новому долгому походу». А куда приведут США небрежный, импровизационный стиль управления и резкие повороты в политике Трампа?