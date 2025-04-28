Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

«У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, (президент РФ — ред.) Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп — ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились», — сказала Левитт на брифинге.