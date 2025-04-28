Белый дом заявил о росте разочарования Трампа Россией и Украиной

«У него растет разочарование лидерами обеих стран. Он хочет увидеть полное прекращение огня. Как я понимаю, (президент РФ — ред.) Владимир Путин этим утром предложил временное прекращение огня. Президент (Трамп — ред.) ясно дал понять, что он хочет полного прекращения огня сначала, чтобы убийства и кровопролития остановились», — сказала Левитт на брифинге.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
Как заявила Левитт, сложную ситуацию на Украине Трамп унаследовал от Байдена, «который позволил» конфликту начаться.