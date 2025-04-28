Белый дом отреагировал на объявление перемирия на юбилей Победы

Комментарий по поводу приостановки боевых действий на Украине по инициативе Кремля представительница администрации Трампа дала во время встречи с журналистами. Она сообщила участникам брифинга, что Дональд Трамп ранее обозначил свои ожидания от сторон украинского конфликта.