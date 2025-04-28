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Белый дом отреагировал на объявление перемирия на юбилей Победы

Американский президент Дональд Трамп заинтересован в установлении на Украине режима прекращения огня на постоянной основе. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после объявления Россией перемирия в дни юбилея Победы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Комментарий по поводу приостановки боевых действий на Украине по инициативе Кремля представительница администрации Трампа дала во время встречи с журналистами. Она сообщила участникам брифинга, что Дональд Трамп ранее обозначил свои ожидания от сторон украинского конфликта.

«Президент ясно дал понять, что он хочет видеть прежде всего постоянное прекращение огня», — цитируют слова Левитт «Ведомости».

28 апреля российский президент Владимир Путин объявил о перемирии в период с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Режим приостановки боевых действий вводится в дни празднования Дня Победы по гуманитарным причинам.