Глава Минобороны Пакистана счел вторжение Индии неизбежным

«Мы укрепили наши силы, потому что это (вторжение Индии — прим. ТАСС) сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал он агентству Reuters.
Хаваджа Асиф отметил, что риторика Индии ужесточается и что пакистанские военные проинформировали правительство о возможности нападения. Он не стал вдаваться в подробности о причинах, по которым он считает, что вторжение неизбежно.
22 апреля вооруженные люди устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться. Индийские разведывательные службы обнаружили доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки к атаке террористов из группировки «Лашкар-э-Тайба» (запрещена в РФ) в Пахалгаме, сообщила газета The Hindustan Times со ссылкой на источники.
Индия после теракта почти в два раза сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства, закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе. Индийские власти также приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам Пакистана.