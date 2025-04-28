Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: “А поцеловать?”. Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.