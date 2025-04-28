Байден готовил Украину на убой, заявила Захарова

Ранее бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. По его словам, Киев ошибся, думая, что американскому президенту Дональду Трампу как бизнесмену нужно просто сделать выгодное предложение, чтобы он был на стороне Украины.
«Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: “А поцеловать?”. Украину использовал Байден и вся его гоп-компания. Использовали цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения. Вот с них и надо спрашивать. В отличие от той коровы, Украину американские либеральные демократы сразу готовили на убой», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что это может быть прекрасным уроком для тех, кто «будет поддаваться на увещевания западных политических обольстителей, утрачивая собственные независимость и достоинство».