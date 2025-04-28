The Guardian: к чему приведет отказ европейских стран от запрета на противопехотные мины

После того как пять европейских стран заявили, что намерены выйти из оттавской Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин от 1997 года, правозащитные организации забили тревогу из-за возобновления применения одного из самых коварных видов оружия в мире, говорится в статье.
Для правозащитников это решение стало шоком. «Противопехотные мины один из видов оружия в небольшой группе, включая химическое и биологическое, которое… никогда не должно применяться», — заявил Зоран Йешич, который потерял ногу, подорвавшись на мине в Боснии, и теперь возглавляет боснийскую организацию UDAS, поддерживающую пострадавших от противопехотных мин.
Это указывает на неизбирательный характер данного оружия, подчеркивает издание. Как поясняют правозащитники, готовность некоторых стран использовать этот вид оружия связана с распространенной дезинформацией о «умных наземных минах», которые якобы способны уменьшить ущерб гражданскому населению. По их словам, нет такой противопехотной мины, которая могла бы действовать избирательно, а механизмами самоуничтожения, которые позволяют некоторым минам сдетонировать через определенный промежуток времени, не могут отличить гражданских лиц от солдат. При этом уровень неисправностей таких механизмов достигает 10% — то есть значительное число мин может не сработать по команде, говорится в статье.
Выход пяти европейских стран из Оттавской конвенции может создать более широкий прецедент: государства смогут принимать правила в мирное время, а затем легко отказываться от них во время конфликта. По этому поводу озабоченность выразил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Он объяснил, почему Норвегия, которая также граничит с Россией, решила остаться в Оттавской конвенции: «Мы сожалеем о решении Финляндии. Если мы начнем ослаблять приверженность (конвенции), это облегчит воюющим сторонам по всему миру применение противопехотных мин».
В Боснии и Герцеговине в результате конфликта в начале 1990-х годов осталось около 3 млн неразорвавшихся наземных мин, или около 152 мин на квадратную милю (2,6 квадратного километра). И, как признают в стране, они «даже не приблизились к тому, чтобы освободить территорию от мин». Правозащитники считают ситуацию в Боснии поучительной историей для любой страны, которая задумывается о размещении такого вида оружия на своей земле.