The Guardian: к чему приведет отказ европейских стран от запрета на противопехотные мины

Это указывает на неизбирательный характер данного оружия, подчеркивает издание. Как поясняют правозащитники, готовность некоторых стран использовать этот вид оружия связана с распространенной дезинформацией о «умных наземных минах», которые якобы способны уменьшить ущерб гражданскому населению. По их словам, нет такой противопехотной мины, которая могла бы действовать избирательно, а механизмами самоуничтожения, которые позволяют некоторым минам сдетонировать через определенный промежуток времени, не могут отличить гражданских лиц от солдат. При этом уровень неисправностей таких механизмов достигает 10% — то есть значительное число мин может не сработать по команде, говорится в статье.