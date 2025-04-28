ABC: Австралия не может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams

Согласно статье, в 2007 году Австралия закупила 59 списанных танков M1A1 Abrams, которые до сих пор не были задействованы в зоне боевых действий. В прошлом году Канберра решила пожертвовать их Киеву в составе пакета военной помощи на 245 млн долларов. Но, как напоминает издание, с тех пор прошло уже больше полугода, а Украина до сих пор не получила обещанное.