ABC: Австралия не может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams

Согласно статье, в 2007 году Австралия закупила 59 списанных танков M1A1 Abrams, которые до сих пор не были задействованы в зоне боевых действий. В прошлом году Канберра решила пожертвовать их Киеву в составе пакета военной помощи на 245 млн долларов. Но, как напоминает издание, с тех пор прошло уже больше полугода, а Украина до сих пор не получила обещанное.
О проблемах с передачей устаревших армейских танков стало известно в марте, после того, как президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Киеву. А в конце апреля выяснилось, что США до сих пор не дали официального разрешения на передачу M1A1 Украине, пишет ABC. Как утверждает издание, Пентагон еще в прошлом году предостерег Канберру от передачи устаревших танков Киеву из-за логистических затрат и трудностей, связанных с обслуживанием техники на территории Украины.
Среди других причин задержки называют и ненадежность этого вида оружия. Как рассказал представитель Министерства обороны Австралии, в военном ведомстве начали сомневаться в том, что украинцам действительно нужны M1A1 Abrams. Дело в том, что их самое слабое место — крыша, а на Украине идет «война беспилотников», для которых не составит труда поразить эти танки.
Кроме того, в Австралии заявили о нежелании в преддверии потенциального мирного соглашения «размещать танки на борту кораблей посреди океана», и предупредили о нехватке квалифицированных специалистов, которые необходимы «для присмотра за имуществом в море».