Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — сказал Никол Пашинян на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом.