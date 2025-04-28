Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — сказал Никол Пашинян на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом.
На встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. В марте господин Мирзоян заявил, что Ереван продолжает партнерские отношения с Москвой, но заинтересован в сотрудничестве и с другими странами. Армянская газета «Грапарак» сообщала, что «на фоне последних геополитических изменений» Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с Россией и «активно участвовать в совместных мероприятиях».