Последние зарубежные новости за 28 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Как пишет Хэл Брэндс в Bloomberg, жесткие действия Дональда Трампа в 2017 году начали глобальную борьбу с Китаем, но у Си Цзиньпина есть стратегический план для победы. Китай ставит целью создать будущее с доминирующим положением в мировом порядке.