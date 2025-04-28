Последние зарубежные новости за 28 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Reuters назвал дату сбора конклава в Ватикане
Около 135 кардиналов, имеющих право голоса, соберутся 7 мая в Ватикане, чтобы выбрать нового главу Римско-католической церкви. Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане.
CNN: рейтинг 100 дней Трампа ниже всех президентов за последние 70 лет
По данным CNN, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, что стало самым низким показателем среди президентов США по итогам первых 100 дней нахождения у власти. Поддержка среди независимых политиков снизилась до 31%, а 60% респондентов негативно оценивают его внешнюю политику.
Bloomberg: США уже проигрывают Китаю новую холодную войну
Как пишет Хэл Брэндс в Bloomberg, жесткие действия Дональда Трампа в 2017 году начали глобальную борьбу с Китаем, но у Си Цзиньпина есть стратегический план для победы. Китай ставит целью создать будущее с доминирующим положением в мировом порядке.
NYT назвала причину столкновения Black Hawk и лайнера American Eagle
Эксперты считают, что крушение армейского вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Eagle, в результате которого погибли 67 человек, произошло из-за ошибок как экипажа вертолета, так и авиадиспетчеров. Пилот не сменил курс, а передача инструкций прерывалась из-за нажатия кнопки микрофона.
WSJ узнала о тайном объединении топовых вузов США против Трампа
Руководители ведущих вузов США, включая Лигу плюща, создали неформальное объединение для противодействия мерам администрации Трампа в отношении высшего образования. На данный момент руководители вузов согласны с тем, что одной из «красных линий» для них является отказ от академической независимости.