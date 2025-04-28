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Последние зарубежные новости за 28 апреля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 28 апреля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Reuters назвал дату сбора конклава в Ватикане

Источник: AP 2024

Около 135 кардиналов, имеющих право голоса, соберутся 7 мая в Ватикане, чтобы выбрать нового главу Римско-католической церкви. Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане.

CNN: рейтинг 100 дней Трампа ниже всех президентов за последние 70 лет

Источник: AP 2024

По данным CNN, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, что стало самым низким показателем среди президентов США по итогам первых 100 дней нахождения у власти. Поддержка среди независимых политиков снизилась до 31%, а 60% респондентов негативно оценивают его внешнюю политику.

Bloomberg: США уже проигрывают Китаю новую холодную войну

Источник: AP 2024

Как пишет Хэл Брэндс в Bloomberg, жесткие действия Дональда Трампа в 2017 году начали глобальную борьбу с Китаем, но у Си Цзиньпина есть стратегический план для победы. Китай ставит целью создать будущее с доминирующим положением в мировом порядке.

NYT назвала причину столкновения Black Hawk и лайнера American Eagle

Источник: AP 2024

Эксперты считают, что крушение армейского вертолета Black Hawk и пассажирского лайнера American Eagle, в результате которого погибли 67 человек, произошло из-за ошибок как экипажа вертолета, так и авиадиспетчеров. Пилот не сменил курс, а передача инструкций прерывалась из-за нажатия кнопки микрофона.

WSJ узнала о тайном объединении топовых вузов США против Трампа

Источник: Reuters

Руководители ведущих вузов США, включая Лигу плюща, создали неформальное объединение для противодействия мерам администрации Трампа в отношении высшего образования. На данный момент руководители вузов согласны с тем, что одной из «красных линий» для них является отказ от академической независимости.