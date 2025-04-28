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Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия находится в кольце дезинформации, поэтому в переговорах важно донести ее позицию, чтобы она не была исковеркана; при этом России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Источник: © РИА Новости

«Очень легко хлопнуть дверью, очень легко сказать: “вы не правы”, особенно когда Россия находится в очень плотном, и вы прекрасно об этом знаете, кольце дезинформации, где многие страны специально делают так, чтобы наша точка зрения не доносилась, чтобы фактически наша точка зрения постоянно извращалась», — сказал Дмитриев, выступая на марафоне «Знание. Первые». «И поэтому мы во многом общаемся с людьми, которые, в общем-то, являются жертвой этой лжи и пропаганды. Поэтому донесение до них уважительно позиции России, позиции президента Путина, это, безусловно, очень важно», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. «У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна», — сказал Дмитриев.

В любом случае, по его словам, для успешных переговоров с представителями любых стран важно вести спокойный уважительный диалог.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.