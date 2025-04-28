Дмитриев заявил о кольце дезинформации вокруг России

При этом, по его словам, России легче работать со странами глобального Юга, чем с Западом, но даже с США можно найти некую общность. «У новой администрации США есть фокус на традиционных ценностях, что хорошо отличает новую администрацию от предыдущей и от того, что происходит в Европе. Поэтому очень важно также находить некую общность. С кем-то ее будет больше, с кем-то ее, безусловно, меньше, но вот эта общность крайне важна», — сказал Дмитриев.