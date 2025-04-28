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В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Источник: © РИА Новости

«Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед», — сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.

Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте.

«Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно», — подчеркнул он.