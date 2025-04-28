В Европе пытаются помешать сотрудничеству России с Африкой, заявил Дмитриев

«Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед», — сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.
Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте.
«Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно», — подчеркнул он.