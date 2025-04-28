Дмитриев: ЕС использовал минские договоренности, чтобы «купить» Украине время

«Многие на Западе считают, что Россия не выполняла минские договоренности. Это неправда. Одно дело, мы говорим, что это неправда, другое дело — мы показываем цитаты госпожи Меркель и господина Олланда, которые были главами Германии и Франции, и которые говорят, что минские договоренности были сделаны, чтобы купить Украине больше времени и накачать ее оружием», — сказал он.