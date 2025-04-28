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Дмитриев: ЕС использовал минские договоренности, чтобы «купить» Украине время

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Недружественные страны использовали минские договоренности, чтобы «купить» Украине больше времени и накачать ее оружием, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая в рамках марафона «Знание. Первые».

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«Многие на Западе считают, что Россия не выполняла минские договоренности. Это неправда. Одно дело, мы говорим, что это неправда, другое дело — мы показываем цитаты госпожи Меркель и господина Олланда, которые были главами Германии и Франции, и которые говорят, что минские договоренности были сделаны, чтобы купить Украине больше времени и накачать ее оружием», — сказал он.

Поэтому, по его словам, «когда кто-то говорит неправду, важно очень четко давать неопровержимые аргументы». «И кто же может поспорить с такими великими политическими деятелями, как Меркель и Олланд», — заключил он.

ТАСС — официальный информационный партнер марафона «Знание. Первые».