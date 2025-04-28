В Верховной раде назвали убийство Москалика работой спецслужб Украины

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, установленного на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.