В Верховной раде назвали убийство Москалика работой спецслужб Украины

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.
Роман Костенко заявил изданию «Украинская правда», что в будущем основная задача украинских спецслужб будет состоять в «ликвидации» тех, кто причастен к боевым действиям на Украине.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля в результате подрыва взрывного устройства, установленного на его автомобиле. Суд в Москве арестовал обвиняемого в организации теракта Игната Кузина. По версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины, которые пообещали заплатить ему $18 тыс.