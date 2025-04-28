Индия купила французские истребители Rafale на замену российским МиГ-29К

Сделку о поставке истребителей индийские и французские власти начали обсуждать еще в июле 2023 года. Rafale-M предназначены для формирования из них авиакрыла индийского авианосца «Викрант». The Hindu напоминает, что в настоящее время на индийском авианосце базируются произведенные в России истребители МиГ-29К — всего 45 самолетов. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет издание.