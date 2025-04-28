Индия купила французские истребители Rafale на замену российским МиГ-29К

Правительство Индии заключило с французскими властями сделку по покупке 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D для нужд индийских Военно-морских сил, а также необходимых тренажеров и обучающих программ. Об этом сообщило Минобороны Индии.
Сумма сделки составила 640 млрд рупий (примерно $7,4 млрд), уточняет The Hindu. Из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре — это двухместные тренировочные Rafale-D, сообщили в Минобороны Индии. Предполагается, что поставки завершатся к 2030 году.
В церемонии подписания соглашения с индийской стороны принимал участие министр обороны Раджнатх Сингх, а с французской — его коллега Себастьян Лекорню. «Подписанное соглашение включает значительный трансфер технологий, локализацию производства фюзеляжей и поддерживающей инфраструктуры», — говорится в сообщении индийского оборонного ведомства.
В Минобороны Индии также указали, что истребитель Rafale-M имеет сходство с уже эксплуатируемыми Военно-воздушными силами Rafale. Закупка морского варианта истребителя существенно повысит оперативные возможности, а также оптимизирует обучение и логистику самолетов как для ВМС, так и для ВВС Индии, подчеркнули в ведомстве.
Сделку о поставке истребителей индийские и французские власти начали обсуждать еще в июле 2023 года. Rafale-M предназначены для формирования из них авиакрыла индийского авианосца «Викрант». The Hindu напоминает, что в настоящее время на индийском авианосце базируются произведенные в России истребители МиГ-29К — всего 45 самолетов. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет издание.
По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние два десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд. В январе 2024 года Reuters сообщил, что Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, несмотря на предложения Москвы с потенциалом совместного производства.
Замглавы МИД России Андрей Руденко, комментируя публикацию агентства, заявил, что у Москвы такой информации нет. Тогда он заверил, что Индия по-прежнему заинтересована в оборонном сотрудничестве с Россией.
Россия — один из главных претендентов на участие в тендере индийских ВВС на поставку 114 истребителей, который считается одной из крупнейших военных закупочных акций в мире за последние годы. Москва планирует участвовать в нем с истребителем МиГ-35.
В 2016 году Нью-Дели и Париж заключили контракт на поставку в Индию 36 истребителей Rafale на сумму €7,87 млрд.