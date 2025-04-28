Тема дня 28 апреля: перемирие в честь 80-летия Победы

Песков заявил, что объявление перемирия в дни 80-летия Победы отражает готовность России к мирному разрешению конфликта на Украине. Он добавил, что публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, а информация в СМИ часто не соответствует действительности. Песков также подчеркнул, что усилия по мирному урегулированию продолжаются, и между Москвой и Вашингтоном осуществляется обмен информацией по определенным каналам.