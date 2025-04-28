Тема дня 28 апреля: перемирие в честь 80-летия Победы

Россия останавливает боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по решению президента, сообщил Кремль.
Перемирие вводится по гуманитарным соображениям и в связи с годовщиной Победы.
Песков: объявление перемирия в дни 80-летия Победы подчеркивает готовность к мирному урегулированию
Песков заявил, что объявление перемирия в дни 80-летия Победы отражает готовность России к мирному разрешению конфликта на Украине. Он добавил, что публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно, а информация в СМИ часто не соответствует действительности. Песков также подчеркнул, что усилия по мирному урегулированию продолжаются, и между Москвой и Вашингтоном осуществляется обмен информацией по определенным каналам.
В Белом доме рассказали о разочаровании Трампа Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочаровывается как в Путине, так и в Зеленском. По ее словам, обоим президентам нужно сесть за стол переговоров для окончания конфликта, а Трамп стремится к постоянному прекращению огня.
МИД Украины ответил на объявленное Россией перемирие
Глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать прекращение огня на 30 дней, которое может начаться с любой даты. Он подчеркнул, что нет необходимости ждать до 8 мая для начала перемирия.
Военный аналитик: Киев может не соблюдать условия перемирия, предложенного Путиным
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил сомнения в том, что режим Зеленского выполнит условия перемирия, предложенного президентом России. Он отметил, что Украина ранее нарушала перемирие, в том числе во время пасхального, и есть вероятность, что на практике Киев может совершить вооруженные провокации. Коротченко подчеркнул, что прогноз относительно договороспособности Киева на данный момент неблагоприятный.