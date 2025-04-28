Госдеп: Рубио обсудил с Лавровым дальнейшие шаги в урегулировании на Украине

Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров по достижению мира в украинском кризисе. Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ готов к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий.