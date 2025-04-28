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Госдеп: Рубио обсудил с Лавровым дальнейшие шаги в урегулировании на Украине

Госсекретарь США заявил о необходимости прекратить конфликт сейчас, отмечается в заявлении Госдепартамента.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили дальнейшие шаги урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Из него следует, что главы внешнеполитических ведомств США и России провели телефонный разговор 27 апреля якобы по запросу российской стороны.

«После визита в Москву спецпосланника [президента США] Стивена Уиткоффа, состоявшегося 25 апреля, госсекретарь в беседе со своим российским коллегой обозначил дальнейшие шаги в мирных переговорах России и Украины, а также заявил о необходимости прекратить конфликт сейчас», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что США «серьезно настроены способствовать» урегулированию украинского кризиса.

Как сообщили ранее в МИД РФ, Лавров и Рубио в ходе телефонного разговора подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров по достижению мира в украинском кризисе. Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ готов к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий.

25 апреля состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России и спецпосланником американского лидера. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила «конструктивный и весьма полезный характер».