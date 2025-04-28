Военкор Коц: Киев потратил на военные нужды все налоги украинцев

Ранее американское издание Responsible Statecraft сообщило, что Украина может оказаться на грани банкротства уже в 2026 году. Даже если военные действия завершатся к середине этого года, Киеву потребуется время на снижение военных затрат. Кроме того, у Украины нет какого-либо плана по финансированию бюджета страны после 2025 года, указали авторы публикации.