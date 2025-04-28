Военкор Коц: Киев потратил на военные нужды все налоги украинцев

В прошлом году Украина направила все налоговые поступления на военные нужды и теперь использует иностранную помощь на выполнение социальных обязательств, что говорит о полной зависимости Киева от западных союзников, заявил военный корреспондент Александр Коц.
Ссылаясь на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира, журналист в своем Telegram-канале рассказал, что военные расходы Украины в 2024 году составили $125 млрд, не менее $60 млрд военной помощи Киев получил от доноров, в основном от США, Германии и других стран Европы.
«Социалка тем временем обеспечивалась за счет иностранной помощи. Это самое явное свидетельство того, что Украина находится под внешним управлением. Когда пенсии старикам платит не родное правительство, а толстосумы из-за океана, ни о каком суверенитете не может быть и речи», — написал Коц.
Он также задался вопросом, что произойдет, когда «этот поток долларов иссякнет».
Ранее американское издание Responsible Statecraft сообщило, что Украина может оказаться на грани банкротства уже в 2026 году. Даже если военные действия завершатся к середине этого года, Киеву потребуется время на снижение военных затрат. Кроме того, у Украины нет какого-либо плана по финансированию бюджета страны после 2025 года, указали авторы публикации.