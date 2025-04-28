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Галущенко: Минэнерго Украины поможет Европе восстановить сети после блэкаута

Киев готов оказать помощь европейским странам в восстановлении энергетических сетей после блэкаута. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Украина готова помочь в восстановлении стабильной работы энергетических сетей наших партнёров и союзников в Европе», — написал он в соцсети X.

Он также поблагодарил государства Европейского союза за поддержку, которую они оказывают Украине.

Напомним, Испания и Португалия столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и нарушениями связи. Энергетический кризис также затронул Андорру и несколько регионов Франции. В Испании блэкаут привёл к полной остановке железнодорожного сообщения. Для борьбы с последствиями возникшей ситуации создали антикризисный комитет.