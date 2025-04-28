Галущенко: Минэнерго Украины поможет Европе восстановить сети после блэкаута

Напомним, Испания и Португалия столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии и нарушениями связи. Энергетический кризис также затронул Андорру и несколько регионов Франции. В Испании блэкаут привёл к полной остановке железнодорожного сообщения. Для борьбы с последствиями возникшей ситуации создали антикризисный комитет.