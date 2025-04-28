Решение о перемирии в дни 80-летия Победы принималось, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не сражается против людей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Политик отметил, что глава государства принимал его для всех людей, и для граждан Украины, чтобы еще раз подтвердить, что Россия не сражается против людей.
Спикер Госдумы подчеркнул, что у многих украинцев есть погибшие в годы Великой Отечественной войны деды и прадеды, поэтому решение российского лидера абсолютно правильное.
«Но также, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его», — указал Володин.
Если что-то в нем осталось, ведь все-таки у него дед воевал, и семья через войну прошла, тогда, возможно, это его как-то заставит остановиться, выразил надежду председатель нижней палаты парламента.
Как писал сайт KP.RU, 28 апреля президент России Владимир Путин официально объявил о новом перемирии в зоне спецоперации в дни празднования 80-летия Победы. При этом российская сторона рассчитывает, что Киев поддержит данную инициативу. В том числе, установив перемирие со своей стороны.
Однако, как сообщило украинское издание «Страна», глава киевского режима фактически отверг предложение российского лидера о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинский политик утверждает, что это предложение является якобы манипуляцией и заявил о необходимости 30-дневного перемирия, а не трехдневного.