Atlantic узнал, что приказы Трампа исполняют только со второго раза

Как объяснил один из советников, Трамп «говорит много ерунды», поэтому они придерживаются такого неофициального правила.
Так, только когда американский лидер упомянул во второй раз о желании контролировать Кеннеди-центр — главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, в начале февраля из него была уволена большая часть совета директоров, а сам Трамп был избран председателем правления.
По традиции деятели искусств, удостоенные наград в центре, встречаются с действующим президентом. Во время первого срока республиканца некоторые из самых известных артистов отказались это сделать. Он, в свою очередь, не посетил ни одного выступления там. «В первый срок мне так и не удалось его посетить, потому что мне постоянно объявляли импичмент или какую-то еще ерунду», — приводит слова Трампа один из советников.
Перед инаугурацией на второй срок кто-то упомянул о возможности проведения там мероприятия, и Трамп задумался о том, чтобы возглавить Кеннеди-центр вместо филантропа и основателя Carlyle Group Дэвида Рубенштейна. Трамп поручил: «Позвони Дэвиду Рубенштейну и скажи ему, что он уволен».
Если во время первого срока многое, что хотел сделать Трамп, представлялось как «провокация, троллинг или пустые размышления», теперь «все это осуществимо», уверен бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон.
В частности, идею покупки Гренландии республиканец выдвинул еще в первый срок, однако в этот раз, еще до того как снова вступить в должность, он предложил сделать Канаду 51-м штатом США, пригрозил вернуть Панамский канал под американский контроль и пообещал заполучить Гренландию.
«На этот раз это звучит так: “Эй, идите к черту, Гренландия наша”», — объяснил Бэннон.
Как пояснил один из бывших советников, в первый срок они «думали, что они [идеи Трампа] были слишком сенсационными». «В первый раз помощники постоянно предупреждали его, что плита слишком горячая. На этот раз никто даже не говорит ему не прикасаться к плите», — пишет The Atlantic и отмечает, что это может быть ключевым для понимания второго срока Трампа.
На вопрос, отличается ли его второй срок от первого, в интервью The Atlantic президент ответил утвердительно. «В первый раз у меня было две задачи — управлять страной и выживать. А во второй — я управляю страной и миром», — объяснил он.