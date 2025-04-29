Atlantic узнал, что приказы Трампа исполняют только со второго раза

Как пояснил один из бывших советников, в первый срок они «думали, что они [идеи Трампа] были слишком сенсационными». «В первый раз помощники постоянно предупреждали его, что плита слишком горячая. На этот раз никто даже не говорит ему не прикасаться к плите», — пишет The Atlantic и отмечает, что это может быть ключевым для понимания второго срока Трампа.