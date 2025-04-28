Эксперт Перенджиев: РФ может помочь войскам КНДР кадрами и техникой

Россия готова предоставить военную поддержку Северной Корее в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве при возникновении такой необходимости. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru Александр Перенджиев, доцент РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России».
Эксперт уточнил, что российские инструкторы способны обучить северокорейских солдат отражению атак БПЛА, штурмовым и оборонительным операциям.
Он также напомнил, что участие бойцов КНДР в освобождении Курской области от ВСУ позволило России избежать переброски сил с других участков СВО, на что рассчитывал Киев. Кроме того, корейские военные получили ценный боевой опыт.
«В рамках договора о взаимопомощи очень важно, что мы выработали боевое взаимодействие в реальных боевых действиях на любом направлении — либо корейские товарищи помогают нам, либо мы помогаем им», — подытожил Перенджиев.
Ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что КНДР отправила в РФ элитные подразделения северокорейского спецназа.