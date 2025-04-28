Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Перенджиев: РФ может помочь войскам КНДР кадрами и техникой

Российские инструкторы способны обучить северокорейских солдат отражению атак БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова предоставить военную поддержку Северной Корее в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве при возникновении такой необходимости. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru Александр Перенджиев, доцент РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета «Офицеров России».

Эксперт уточнил, что российские инструкторы способны обучить северокорейских солдат отражению атак БПЛА, штурмовым и оборонительным операциям.

Он также напомнил, что участие бойцов КНДР в освобождении Курской области от ВСУ позволило России избежать переброски сил с других участков СВО, на что рассчитывал Киев. Кроме того, корейские военные получили ценный боевой опыт.

«В рамках договора о взаимопомощи очень важно, что мы выработали боевое взаимодействие в реальных боевых действиях на любом направлении — либо корейские товарищи помогают нам, либо мы помогаем им», — подытожил Перенджиев.

Ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что КНДР отправила в РФ элитные подразделения северокорейского спецназа.