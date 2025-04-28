Эксперт Михайлов объяснил, почему майское перемирие выгодно России

Россия будет соблюдать объявленное перемирие в дни 80-летия Победы, но готова ответить на возможные провокации Украины. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал военный эксперт Евгений Михайлов.
По его словам, этот шаг Москвы политически выгоден, поскольку демонстрирует мировому сообществу неспособность Киева соблюдать договоренности.
Михайлов напомнил, что ранее Украина нарушала пасхальное перемирие и наносила удары по энергообъектам, несмотря на 30-дневное его соблюдение со стороны России.
«Если Украина будет соблюдать, даже ничем не ответит — то есть шанс выстраивать диалог», — подытожил эксперт.
Президент Владимир Путин объявил временное прекращение огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в честь юбилея Победы.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Киев не будет соблюдать объявленное Владимиром Путиным перемирие.