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В США уверены, что именно Путин стремится к переговорам и миру на Украине

Экс-аналитик Пентагона Малуф: Решение Путина о перемирии говорит о желании мира.

Источник: Комсомольская правда

Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру. Об этом агентству Sputnik заявил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф.

«Выступая с инициативой объявить прекращение огня, Путин демонстрирует свое желание вести переговоры. Он хочет положить конец конфликту», — подчеркнул Малуф.

Он указал, что освобождение Курской области от боевиков ВСУ лишило главу киевского режима Владимира Зеленского рычагов давления на Россию в рамках переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине.

Как писал сайт KP.RU, 28 апреля российский лидер объявил новое перемирие в украинском конфликте. Временное прекращение огня состоится в очень значимые для России даты — по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

При этом вечером в понедельник украинский политик по сути отверг инициативу президента России о новом перемирии. Он уверял, что это якобы «очередная попытка манипуляций».