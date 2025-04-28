В США уверены, что именно Путин стремится к переговорам и миру на Украине

Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру. Об этом агентству Sputnik заявил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф.