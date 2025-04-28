Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне свидетельствует о его стремлении к переговорам и миру. Об этом агентству Sputnik заявил бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф.
«Выступая с инициативой объявить прекращение огня, Путин демонстрирует свое желание вести переговоры. Он хочет положить конец конфликту», — подчеркнул Малуф.
Он указал, что освобождение Курской области от боевиков ВСУ лишило главу киевского режима Владимира Зеленского рычагов давления на Россию в рамках переговорного процесса по урегулированию кризиса на Украине.
Как писал сайт KP.RU, 28 апреля российский лидер объявил новое перемирие в украинском конфликте. Временное прекращение огня состоится в очень значимые для России даты — по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
При этом вечером в понедельник украинский политик по сути отверг инициативу президента России о новом перемирии. Он уверял, что это якобы «очередная попытка манипуляций».