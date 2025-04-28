Захарова напомнила о денацификации Украины в ответ на призыв Бенюка бить детей

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мёртвая душа не смогла ударить бутылкой ребёнка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что «гордость за свою страну бутылкой по голове не вобьёшь».
Напомним, Бенюк уверен, что использующих русский язык детей стоит бить прутьями. Такой способ, по мнению актёра, должен помочь ребёнку забыть его «на веки вечные».