Захарова напомнила о денацификации Украины в ответ на призыв Бенюка бить детей

«Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мёртвая душа не смогла ударить бутылкой ребёнка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Захарова в Telegram-канале.