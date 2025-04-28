На Украине разработали «план Б» на случай провала мирных переговоров

Украинское руководство разработало «план Б» на случай провала мирного соглашения, передает американская газета The New York Times (NYT).
Сообщается, что речь идет о программе «Линия дронов», которая якобы поможет решить украинской стороне дефицит личного состава в рядах ВСУ. По данным NYT, план Киева предполагает по возможности максимальное покрытие дронами линии соприкосновения.
Так, для запуска одного FPV-дрона необходимо до четырех человек, однако найти их проще, чем пехотинцев. При этом стоимость БПЛА составляет от 500 до 750 долларов за единицу, что дешевле артиллерийских снарядов большого калибра, цена которых достигает 3 тысяч долларов.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия все ещё открыта для переговоров по Украине, однако мяч сейчас не на стороне Москвы.