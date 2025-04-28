На Украине разработали «план Б» на случай провала мирных переговоров

Так, для запуска одного FPV-дрона необходимо до четырех человек, однако найти их проще, чем пехотинцев. При этом стоимость БПЛА составляет от 500 до 750 долларов за единицу, что дешевле артиллерийских снарядов большого калибра, цена которых достигает 3 тысяч долларов.