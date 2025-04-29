Донецкая Народная Республика, 29 апреля.
ВСУ готовятся к наступлению на Дзержинск (Торецк). Их целью является возврат позиций в населённом пункте. Есть предположение, что это будет одновременно с началом движения в Сумской области. Так противник хочет сковать силы наших войск. Но там стоит группировка «Север», освободившая Курскую область.
В северной части ДНР российские войска ведут наступление на Григоровку. Здесь удалось выйти на её восточные окраины. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что потеря Украиной этого населённого пункта потянет за собой и выход их из Серебрянки. Киевским подразделениям придётся в таком случае отступать в Северск. В это же время ВСУ не выходят из шахт Белогоровки.
— Наши части, чтобы не нести потерь, их не штурмуют. А так как еду и воду им сбрасывают с коптеров, то по мере отдаления фронта это снабжение будет прекращено, что и вынудит оставшихся «кротов ВСУ» сдаться, — рассказал он.
Харьковская область, 29 апреля.
В Харьковской области освобождена Каменка. Населённый пункт расположен вблизи Купянска на западном берегу реки Оскол. Военный корреспондент Александр Коц считает, что отсюда можно развивать наступление на Купянск и в сторону российской границы, создавая санитарную зону вдоль Белгородской области.
Также приходит информация о взятии Степовой Новосёлки на другом берегу Оскола. Теперь идёт наступление на Песчаное. Таким образом, Армия России постепенно зачищает плацдарм ВСУ вблизи российской территории — Белгородской области.
В это же время сами вэсэушники подрывают свои склады с боеприпасами. Подобный случай произошёл в Изюме. Место хранения было оборудовано в доме. В итоге пожарные не смогли потушить возгорание из-за детонаций.
Кадры боевой работы и водружения российского флага в ходе освобождения населённого пункта Каменка в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Залужный предложил рецепт победы для Украины.
Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный рассказал, как победить его стране. По его мнению, ставку нужно сделать на инновации.
— Высокоточное оружие, использовавшее GPRS-позиционирование, из-за развития РЭБ уже неэффективно. Появились дешёвые дроны, а потому экономически нецелесообразно использовать дорогие ракеты к системам ПВО, — считает он.
Залужный отметил, что именно дроны сделали бронированную технику, которую ранее использовали как основу наступательных операций, беззащитной. Вероятно, он забыл, что на каждую силу найдётся защита, как нашлись «мангалы» против БПЛА. Даже старые ружья применяют против любимых бывшим главкомом беспилотников. Опыт Курской области также показал значение создания коридоров из сетей для борьбы с дронами.
Перемирие на День Победы.
Президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в зоне специальной военной операции. Оно приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, — говорится в заявлении Кремля.
На Украине отреагировали на инициативу России. Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил перемирие на 30 дней. По его словам, Киев готов поддержать прекращение огня, но призвал Москву это сделать прямо сейчас. Интерес ВСУ вполне понятен — нужно время, чтобы перегруппироваться и успеть подтянуть новые силы.
В прошлый раз перемирие объявлялось на Пасху. Министерство обороны зафиксировало 4900 нарушений со стороны ВСУ. Били украинские формирования как по российским подразделениям, так и по гражданской инфраструктуре. До этого Украина не придерживалась отказа наносить удары по энергетическим объектам.