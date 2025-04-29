Новости СВО. Освобождена Каменка, Армия России идёт на Григоровку, Путин объявил новое перемирие, 29 апреля

В северной части ДНР российские войска ведут наступление на Григоровку. Здесь удалось выйти на её восточные окраины. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что потеря Украиной этого населённого пункта потянет за собой и выход их из Серебрянки. Киевским подразделениям придётся в таком случае отступать в Северск. В это же время ВСУ не выходят из шахт Белогоровки.