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Сергей Лавров выразил надежду на сотрудничество с Таиландом в БРИКС

Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Таиланда Маритом Сангиампхонгом.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Таиланда Маритом Сангиампхонгом. Встречи проходят в Рио-де-Жанейро. Они приурочены к саммиту министров иностранных дел БРИКС.

Как напомнил Сергей Лавров, Таиланд стал полноправной страной — партнером объединения. Российский министр заявил, что ожидает плодотворного сотрудничества с государством.

«В прошлом июне вы были в Нижнем Новгороде в качестве нашего гостя, а сейчас вы после единогласного одобрения получили статус страны-партнера», — подытожил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ также ответил на вопрос о создании единой валюты БРИКС. По его словам, пока об этом речи не идет, так как государства сосредоточены на активном использовании национальных валют.