Сергей Лавров выразил надежду на сотрудничество с Таиландом в БРИКС

Как напомнил Сергей Лавров, Таиланд стал полноправной страной — партнером объединения. Российский министр заявил, что ожидает плодотворного сотрудничества с государством.
«В прошлом июне вы были в Нижнем Новгороде в качестве нашего гостя, а сейчас вы после единогласного одобрения получили статус страны-партнера», — подытожил Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ также ответил на вопрос о создании единой валюты БРИКС. По его словам, пока об этом речи не идет, так как государства сосредоточены на активном использовании национальных валют.