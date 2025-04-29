Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский готов на провокации в любой момент. Он пребывает в отчаянии. Так выразился в беседе с РИА Новости аналитик из Нидерландов Йост Нимёллер.
Он заявил, что главарь киевского режима не намерен заключать мир. Если сделка состоится, то Зеленский потеряет всё. Аналитик считает, что западное оружие у Украины не закончится еще долго, а остановить передачу разведданных можно в любое время. Тогда у Зеленского возникнут серьезные проблемы.
«Он находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме — эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что, когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти», — заключил Йост Нимёллер.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что переговоры РФ и США по украинскому кризису продолжаются. Россия, вместе с тем, намерена продолжать атаки по военным объектам Украины и знает свою цель, подчеркнул глава МИД.