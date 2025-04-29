«Этот парень находится в опасном положении»: аналитик из Нидерландов порассуждал о судьбе Зеленского

«Он находится в отчаянии — вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме — эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что, когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти», — заключил Йост Нимёллер.