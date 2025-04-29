Западные лидеры продолжают поставлять Киеву оружие и финансы на содержание ВСУ. Европа не признаёт, что эти действия ведут к росту терроризма в мире. С таким заявлением в эфире РЕН-ТВ выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Киев обладает террористической сущностью, что неоднократно подтверждалось фактами. Теперь число терактов увеличилось, так как ВСУ не справляются на поле боя. В итоге киевский режим прибегает к убийствам.
«Катастрофа на поле боя заставляет этих неонацистов наращивать террористическую активность. Но если с Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше», — отметила Мария Захарова.
Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала известие о причастности Украины к убийству российского замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. В Раде выступили с признанием.