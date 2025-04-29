Кандидат в президенты Польши Мацяк назвал Путина хорошим политиком

В ходе дебатов, организованных газетой Super Express и транслируемых телеканалом TVP Info, на вопрос своего оппонента Марека Якубяка о том, считает ли он Путина достойным уважения, Мацяк ответил: «Да, да».
«Никто из нас здесь в Польше не справился бы с тем, чтобы выдержать такое давление. Это свидетельствует о том, что он очень хороший политик», — заявил Мацяк, вызвав бурную реакцию как среди участников дебатов, так и среди зрителей.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая, действующий глава государства Анджей Дуда не сможет участвовать в них, поскольку занимает пост второй раз подряд. Согласно последним социологическим опросам, фаворитами являются кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий и кандидат от коалиции премьер-министра Дональда Туска Рафал Тшасковский.
В то время как политическая борьба в Польше накаляется, высказывания Мацяка добавляют новые оттенки в предвыборную кампанию. Политик не в первый раз поддерживает Путина, за что его уже обвинили в «проплаченности». Ещё одному кандидату в президенты крупные польские СМИ предрекли участь Марин Ле Пен и Кэлина Джорджеску за предложение начать переговоры с Россией.