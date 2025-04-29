В то время как политическая борьба в Польше накаляется, высказывания Мацяка добавляют новые оттенки в предвыборную кампанию. Политик не в первый раз поддерживает Путина, за что его уже обвинили в «проплаченности». Ещё одному кандидату в президенты крупные польские СМИ предрекли участь Марин Ле Пен и Кэлина Джорджеску за предложение начать переговоры с Россией.