На Западе признали, что Зеленский находится в полном отчаянии

«Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении», — отметил он.
Особое внимание эксперт уделил роли западных союзников, отмечая, что Вашингтон может оказать давление на Киев, ограничив поставки разведданных. Прекращение поставок оружие, по его мнению, не даст мгновенный эффект.
Эти оценки прозвучали на фоне объявленного Россией временного перемирия с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинская сторона отреагировала на эту инициативу требованием «безусловного» прекращения огня.