Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине на дни 80-летия Победы: главное

При этом в публикации отмечается, что российская сторона повторно подтверждает свою открытость к проведению мирных переговоров без каких-либо предварительных требований. Подчеркивается, что подобные переговоры должны быть направлены на устранение глубинных причин украинского кризиса и предполагают конструктивное сотрудничество с международными партнерами.