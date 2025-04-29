Владимир Путин объявил о прекращении огня на Украине на дни 80-летия Победы: главное

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российский лидер Владимир Путин объявил о временном прекращении огня на территории специальной военной операции (СВО). Гуманитарная пауза, предусматривающая полное прекращение боестолкновений, не нашла поддержки у украинских властей, заявивших о непринятии данного предложения. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — следует из сообщения на сайте.
Согласно опубликованному заявлению, с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Россия вводит режим прекращения огня на всей территории боевых действий. Подобное решение, принятое Владимиром Путиным по гуманитарным мотивам, приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении подчеркивается, что в случае нарушения условий перемирия со стороны Украины российские вооруженные силы будут вынуждены предпринять соответствующие ответные меры.
При этом в публикации отмечается, что российская сторона повторно подтверждает свою открытость к проведению мирных переговоров без каких-либо предварительных требований. Подчеркивается, что подобные переговоры должны быть направлены на устранение глубинных причин украинского кризиса и предполагают конструктивное сотрудничество с международными партнерами.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, временное прекращение огня, инициированное Владимиром Путиным в честь годовщины Победы — жест мирных намерений.
«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которая подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования», — сказал Песков.
Однако на Украине приняли подобную новость безрадостно. Первой на объявление перемирия отреагировала советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная. Она заявила, что факт прекращения огня должен быть безусловным.
Ранее профессор ВШЭ и автор канала «Политджостик» Марат Баширов в интервью KP.RU объяснил, в чем смысл «коротких перемирий» со стороны России.