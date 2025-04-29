Председатель ГД Володин: сенатор Клишас по-своему трактует нормы Конституции

Глава комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что у него, наконец, появился шанс сделать «настоящую карьеру». Так он отреагировал на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер ГД подчеркнул, что Андрей Клишас по-своему трактует нормы Конституции, однако это изменится. Сенатор поделился в Telegram-канале соответствующим видео с заседания Совета законодателей.
За Андрея Клишаса неожиданно вступилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она призвала «не трогать» сенатора после реплик председателя Госдумы.
«Он иногда по-своему трактует нормы Конституции, но, когда изберется депутатом Государственной Думы РФ, у него будет правильная трактовка норм Конституции. И все встанет на свои места», — заявил Вячеслав Володин.
Спикер ГД также напомнил россиянам о законах, которые вступят в силу с 1 мая. В их числе ужесточение контроля за деятельностью иноагентов и усиление борьбы с мошенничеством.