Премьер-министр Испании заявил о восстановлении электричества во вторник

Электроэнергия будет полностью восстановлена на территории Испании уже во вторник, 29 апреля. В настоящее время в некоторых районах страны возобновлено до 97% электроснабжения, в то время как в других этот показатель не достигает даже 15%. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес.